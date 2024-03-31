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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:50
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.66
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 119
  • Kazandığı Belde Sayısı 52
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%79.88
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 5
İL GENEL MECLİSİ
%19.55
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALACA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %36.17
ŞERİF ARSLAN 1911 %52.06 Detay
BAYAT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %64.71
MEHMET BAHADIR EFE 732 %35.16 Detay
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT OCAKLI 411 %27.79 Detay
DODURGA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL ÇETİNKAYA 810 %45.13 Detay
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %95.65
AHMET SAĞLAM 3057 %26.22 Detay
KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHATTİN ERDOĞAN 338 %9.51 Detay
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %80.00
ÜNAL GEVŞEK 307 %42.00 Detay
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
OKAN ARIK 527 %18.94 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %86.99
0 %0 Detay
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %90.91
ALİ YARBAŞI 36 %1.88 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN ÖNCÜL 825 %36.46 Detay
OSMANCIK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %89.33
AHMET GELGÖR 7676 %48.47 Detay
SUNGURLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %51.95
MUHSİN DERE 5008 %52.94 Detay
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKİ İPEK 1529 %48.68 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %44.44
İSMAİL TÜRK 121 %29.09 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı