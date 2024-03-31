|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALACA
Açılan Sandık Oranı %36.17
|ŞERİF ARSLAN
|1911
|%52.06
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %64.71
|MEHMET BAHADIR EFE
|732
|%35.16
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT OCAKLI
|411
|%27.79
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL ÇETİNKAYA
|810
|%45.13
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İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %95.65
|AHMET SAĞLAM
|3057
|%26.22
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KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHATTİN ERDOĞAN
|338
|%9.51
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %80.00
|ÜNAL GEVŞEK
|307
|%42.00
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MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OKAN ARIK
|527
|%18.94
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %86.99
|0
|%0
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OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %90.91
|ALİ YARBAŞI
|36
|%1.88
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN ÖNCÜL
|825
|%36.46
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OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %89.33
|AHMET GELGÖR
|7676
|%48.47
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SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %51.95
|MUHSİN DERE
|5008
|%52.94
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UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKİ İPEK
|1529
|%48.68
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %44.44
|İSMAİL TÜRK
|121
|%29.09
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