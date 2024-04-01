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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.99
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 97
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 6
İL GENEL MECLİSİ
%18.26
Burdur Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN DÜDEN 845 %29.64 Detay
ALTINYAYLA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELEN KINALI 1348 %62.44 Detay
BUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF ERDOĞDU 5499 %20.02 Detay
ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN KAYACAN 1506 %42.21 Detay
ÇELTİKÇİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN EZİN 712 %41.88 Detay
GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN CANURAL 3946 %41.85 Detay
KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSKENDER KARASU 404 %10.05 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL YILMAZ 344 %32.67 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TEFENNİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT ALAGÖZ 1958 %43.85 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF YILDIRIM 29 %0.89 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KIZILKAYA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLKAY GÜNGÖR 1621 %77.45 Detay
KOCAALİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİT DAĞLI 34 %2.37 Detay
SÖĞÜT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN YURDASİPER 911 %40.54 Detay
YUSUFÇA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ÖZARSLAN 940 %62.33 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı