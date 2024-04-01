|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAHADIR ÇETİN
|3296
|%7.51
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GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM CEBECİ
|181
|%4.99
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İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH TÖRENCİ
|19
|%2.59
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER OYAR
|275
|%2.77
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PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN DEĞİRMEN
|969
|%25.49
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SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERHAT DURGUT
|2412
|%28.70
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLHAN ÖZDEN
|463
|%61.00
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAYIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL YILDIZ
|15
|%1.08
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ OSMAN ÖZKAN
|66
|%4.06
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VEZİRHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN OCAK
|1128
|%53.43
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