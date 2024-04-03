YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024
Ajans Veri Saati: 03 Nisan 2024, 09:56
TÜRKİYE GENELİ AÇILAN SANDIK ORANI
%100.00
  • Toplam Seçmen 61.430.934
  • Açılan Sandık 206.806
  • Kullanılan Oy 48.256.541
  • Geçerli Oy 46.046.499
  • Geçersiz Oy 2.210.042
  • Katılım Oranı %78.55
PARTİLER B.ŞEHİR İL İLÇE
%37.77 17.391.548
B.ŞEHİR
14
İL
21
İLÇE
337
%35.49 16.339.771
B.ŞEHİR
12
İL
12
İLÇE
356
%6.19 2.851.784
B.ŞEHİR
1
İL
1
İLÇE
39
%5.70 2.625.588
B.ŞEHİR
3
İL
7
İLÇE
65
%4.99 2.297.662
B.ŞEHİR
0
İL
8
İLÇE
122
%3.77 1.735.924
B.ŞEHİR
0
İL
1
İLÇE
24
*Türkiye geneli belediye seçim sonuçlarına göre
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