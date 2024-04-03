YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024
Ajans Veri Saati: 03 Nisan 2024, 09:56
TÜRKİYE GENELİ AÇILAN SANDIK ORANI
%100.00
  • Toplam Seçmen 61.430.934
  • Açılan Sandık 206.806
  • Kullanılan Oy 48.256.541
  • Geçerli Oy 46.046.499
  • Geçersiz Oy 2.210.042
  • Katılım Oranı %78.55
PARTİLER B.ŞEHİR İL İLÇE
%37.77 17.391.548
14
21
337
%35.49 16.339.771
12
12
356
%6.19 2.851.784
1
1
39
%5.70 2.625.588
3
7
65
%4.99 2.297.662
0
8
122
İSTANBUL
EKREM İMAMOĞLU Cumhuriyet Halk Partisi
EKREM
İMAMOĞLU
%51.14 4.432.862 Oy
MURAT KURUM Adalet ve Kalkınma Partisi
MURAT
KURUM
%39.59 3.431.588 Oy
ANKARA
MANSUR YAVAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
MANSUR
YAVAŞ
%60.44 1.999.281 Oy
TURGUT ALTINOK Adalet ve Kalkınma Partisi
TURGUT
ALTINOK
%31.68 1.048.076 Oy
İZMİR
CEMİL TUGAY Cumhuriyet Halk Partisi
CEMİL
TUGAY
%48.97 1.292.118 Oy
HAMZA DAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
HAMZA
DAĞ
%37.06 977.895 Oy
*Türkiye geneli belediye seçim sonuçlarına göre
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