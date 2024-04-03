YEREL SEÇİM SONUÇLARI
2024
Ajans Veri Saati:
03 Nisan 2024, 13:16
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TÜRKİYE GENELİ AÇILAN SANDIK ORANI
%100.00
Toplam Seçmen
61.430.934
Açılan Sandık
206.806
Kullanılan Oy
48.256.541
Geçerli Oy
46.046.499
Geçersiz Oy
2.210.042
Katılım Oranı
%78.55
İL SEÇİNİZ
İSTANBUL
ANKARA
İZMİR
BURSA
ANTALYA
ADANA
ADIYAMAN
AFYONKARAHİSAR
AĞRI
AKSARAY
AMASYA
ARDAHAN
ARTVİN
AYDIN
BALIKESİR
BARTIN
BATMAN
BAYBURT
BİLECİK
BİNGÖL
BİTLİS
BOLU
BURDUR
ÇANAKKALE
ÇANKIRI
ÇORUM
DENİZLİ
DİYARBAKIR
DÜZCE
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
HAKKARİ
HATAY
IĞDIR
ISPARTA
KAHRAMANMARAŞ
KARABÜK
KARAMAN
KARS
KASTAMONU
KAYSERİ
KIRIKKALE
KIRKLARELİ
KIRŞEHİR
KİLİS
KOCAELİ
KONYA
KÜTAHYA
MALATYA
MANİSA
MARDİN
MERSİN
MUĞLA
MUŞ
NEVŞEHİR
NİĞDE
ORDU
OSMANİYE
RİZE
SAKARYA
SAMSUN
SİİRT
SİNOP
SİVAS
ŞANLIURFA
ŞIRNAK
TEKİRDAĞ
TOKAT
TRABZON
TUNCELİ
UŞAK
VAN
YALOVA
YOZGAT
ZONGULDAK
PARTİLER
B.ŞEHİR
İL
İLÇE
%37.77
17.391.548
14
21
337
%35.49
16.339.771
12
12
356
%6.19
2.851.784
1
1
39
%5.70
2.625.588
3
7
65
%4.99
2.297.662
0
8
122
İSTANBUL
%100.00
8.970.212 Oy
EKREM
İMAMOĞLU
%51.14
4.432.862 Oy
MURAT
KURUM
%39.59
3.431.588 Oy
ANKARA
%100.00
3.417.498 Oy
MANSUR
YAVAŞ
%60.44
1.999.281 Oy
TURGUT
ALTINOK
%31.68
1.048.076 Oy
İZMİR
%100.00
2.734.107 Oy
CEMİL
TUGAY
%48.97
1.292.118 Oy
HAMZA
DAĞ
%37.06
977.895 Oy
*Türkiye geneli belediye seçim sonuçlarına göre
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