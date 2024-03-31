|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %60.00
|0
|%0
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DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %83.61
|0
|%0
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HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %68.08
|HALİL İBRAHİM ÇUHADAR
|55
|%0.15
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %80.08
|0
|%0
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SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %83.33
|0
|%0
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TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %81.48
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ELLEK
Açılan Sandık Oranı %5.88
|0
|%0
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MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %38.46
|ÖKKEŞ EVCİL
|5
|%0.48
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YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %54.55
|0
|%0
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