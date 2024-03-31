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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:30
GELECEK

  • KISALTMA

    GELECEK

  • GENEL BAŞKAN

    Ahmet Davutoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    12/12/2019
GELECEK TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%75.88
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.02
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %97.05
0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %78.38
0 %0 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %82.64
0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %79.34
0 %0 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %72.22
0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %44.76
0 %0 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %69.83
0 %0 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %74.81
0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %63.69
ATEŞ ERTOŞİ 43 %0.05 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %75.56
0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %92.13
0 %0 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %85.76
0 %0 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %82.02
0 %0 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %77.10
ÖZGÜR CİHAN TURAN 151 %0.07 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %64.65
MURAD İDİKURT 68 %0.05 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %91.52
0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %76.74
0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %82.54
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %65.61
0 %0 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %97.32
0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %92.99
0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %61.49
0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %74.51
0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %67.61
HALİL BUDAK 48 %0.20 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %69.47
0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %81.82
0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %68.72
ZEYNEL ABİDİN FİDANER 71 %0.09 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %71.58
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı