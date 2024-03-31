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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:30
GELECEK

  • KISALTMA

    GELECEK

  • GENEL BAŞKAN

    Ahmet Davutoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    12/12/2019
GELECEK TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%75.88
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.04
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %54.76
0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %57.61
0 %0 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %38.41
0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %83.58
UĞUR ÇAM 236 %0.13 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %77.95
SÜLEYMAN KANDİL 397 %0.14 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %86.51
0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %32.26
CÜNEYT ÇELİKSOY 29 %0.07 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %82.33
0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %90.63
AYNÜR TATLİ 80 %0.06 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %58.40
0 %0 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %77.66
AYHAN UZUNYAYLA 70 %0.06 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %87.52
NEVZAT ALTITOK 60 %0.03 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %76.71
0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %86.56
0 %0 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %92.89
0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %70.27
0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %75.74
MUSTAFA KAPLAN 208 %0.12 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %63.83
MÜNİR EREN 90 %0.03 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %58.71
0 %0 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %58.79
0 %0 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %68.06
0 %0 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %87.74
0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %40.30
0 %0 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %77.94
0 %0 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %80.41
0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %68.37
0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %69.49
0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %88.44
MURAT KELEŞ 13 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %61.22
0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %55.68
0 %0 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %94.66
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %53.01
0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %53.36
MURAT YILDIZ 49 %0.06 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %78.55
EROL DEMİR 192 %0.14 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %74.22
RAMAZAN ALTAN 258 %0.12 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %80.36
0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %61.64
0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %72.89
ŞİNASİ KUYTAK 68 %0.03 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %85.95
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı