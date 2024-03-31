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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:30
GELECEK

  • KISALTMA

    GELECEK

  • GENEL BAŞKAN

    Ahmet Davutoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    12/12/2019
GELECEK TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%75.88
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.07 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.07
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZLEM BALİM 4 %0.02 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %92.59
ALİ DEMİR 16 %0.05 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
MEHMET OSMAN BAŞIBÜYÜK 5 %0.08 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %84.93
HASAN ŞİMŞEK 55 %0.09 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %78.10
0 %0 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %93.70
0 %0 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %70.92
SAVAŞ SABRİ ONGUR 407 %0.15 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %93.85
0 %0 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %82.54
HÜSEYİN ÇAKMAK 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı