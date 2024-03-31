|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZLEM BALİM
|4
|%0.02
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %92.59
|ALİ DEMİR
|16
|%0.05
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
|MEHMET OSMAN BAŞIBÜYÜK
|5
|%0.08
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %84.93
|HASAN ŞİMŞEK
|55
|%0.09
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %78.10
|0
|%0
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %93.70
|0
|%0
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %70.92
|SAVAŞ SABRİ ONGUR
|407
|%0.15
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %93.85
|0
|%0
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %82.54
|HÜSEYİN ÇAKMAK
|0
|%0
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