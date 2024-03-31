|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %66.46
|0
|%0
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %55.00
|0
|%0
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %69.57
|0
|%0
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
|0
|%0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %94.29
|0
|%0
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %51.81
|0
|%0
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %75.00
|0
|%0
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %68.42
|ŞERİF ALİ ERTEN
|70
|%0.88
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %96.30
|0
|%0
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %44.89
|RAMAZAN ÇAKAN
|29
|%0.20
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %36.11
|0
|%0
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %44.87
|0
|%0
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KALE
Açılan Sandık Oranı %37.70
|0
|%0
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %48.22
|0
|%0
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %45.13
|0
|%0
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %38.64
|RAMAZAN KOÇYİĞİT
|11
|%0.16
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %72.50
|0
|%0
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %48.41
|0
|%0
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