|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALACA
Açılan Sandık Oranı %27.66
|0
|%0
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %64.71
|0
|%0
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %95.65
|NERGİS SONLU
|6
|%0.05
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KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %20.00
|0
|%0
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MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %84.01
|İSMAİL BARIŞ COŞGUNSU
|127
|%0.11
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OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %90.91
|0
|%0
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %85.33
|0
|%0
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SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %42.86
|0
|%0
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UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %76.92
|0
|%0
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