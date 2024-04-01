|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İRFAN SAYAR
|509
|%0.25
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FEKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL HAKKI GÖZÜBATIK
|28
|%0.18
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KOZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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POZANTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN SEÇİLMİŞ
|12
|%0.09
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SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERTUĞRUL SİNCER
|254
|%0.23
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SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AZİZ KANDEMİR
|413
|%0.22
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