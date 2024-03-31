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MEHMET SEKMEN AK PARTİ
ERZURUM
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ATLIHAN ATİLA CHP
ERZURUM
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FATMA CANAN UÇAR İYİ PARTİ
ERZURUM
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GÜLDEREN VARLİ DEM Parti
ERZURUM
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FATİH AYGÜN Zafer Partisi
ERZURUM
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FARUK GÖZÜBÜYÜK ANAP
ERZURUM
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ABDULBAKİ YILDIZ DSP
ERZURUM
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ALİ KAAN EVCÜMEN HKP
ERZURUM
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MAHİR MERTCAN KIZILIRMAK TKH
ERZURUM
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AZİZ KARACA BTP
ERZURUM
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FERİT BOZDEMİR YTP
ERZURUM
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KERBELA ŞANLI HÜDA PAR
ERZURUM
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BİLAL AGGÜL HAK-PAR
ERZURUM
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ELİF KIZILKAYA AB PARTİ
ERZURUM
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ALİ OĞULCAN KAYA DP
ERZURUM
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SEYYİTHAN ÖMER ŞİMŞEK Millet
ERZURUM
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AYDIN ELKOCA Milli Yol
ERZURUM
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YUSUF TÜRKMEN DEVA Partisi
ERZURUM
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FAİK ÇALIK SAADET
ERZURUM
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MEHMET AKİF CEYLAN VATAN
ERZURUM