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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:25
EMEP

  • KISALTMA

    EMEP

  • GENEL BAŞKAN

    Seyit Aslan

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/11/1996
EMEP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.05
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%74.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.12
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %49.09
0 %0 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %44.39
0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %90.62
0 %0 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %52.55
0 %0 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %97.92
0 %0 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %79.50
0 %0 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %43.94
0 %0 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %73.72
0 %0 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %46.85
0 %0 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %50.65
İMDAT DAĞ 56 %0.07 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %48.73
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı