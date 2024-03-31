|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %49.09
|0
|%0
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %44.39
|0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %90.62
|0
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
|0
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
|0
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %52.55
|0
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %97.92
|0
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %79.50
|0
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MUT
Açılan Sandık Oranı %43.94
|0
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %73.72
|0
|%0
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %46.85
|0
|%0
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %50.65
|İMDAT DAĞ
|56
|%0.07
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %48.73
|0
|%0
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