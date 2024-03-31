|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %97.05
|0
|%0
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %78.38
|0
|%0
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|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %82.64
|0
|%0
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %77.89
|KEMAL AYDIN
|42
|%0.03
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %71.91
|0
|%0
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|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
|0
|%0
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %43.49
|İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK
|78
|%0.06
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %68.36
|NEFİZE SELÇUK
|198
|%0.11
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %73.28
|0
|%0
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %61.26
|BARIŞ İPEK
|84
|%0.11
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %75.56
|0
|%0
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|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %92.13
|0
|%0
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|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %83.82
|0
|%0
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|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %77.53
|0
|%0
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|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %75.00
|0
|%0
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|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
|0
|%0
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|
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %63.44
|0
|%0
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|
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %90.11
|0
|%0
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|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %76.74
|0
|%0
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|
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %82.54
|0
|%0
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|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %64.38
|0
|%0
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|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %96.93
|0
|%0
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|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %92.57
|FERHAT GÜRKAN
|59
|%0.05
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|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %57.43
|0
|%0
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|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %73.67
|0
|%0
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|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %66.90
|0
|%0
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|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %69.47
|0
|%0
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %80.17
|0
|%0
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|
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %67.70
|0
|%0
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URLA
Açılan Sandık Oranı %70.53
|0
|%0
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