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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:25
EMEP

  • KISALTMA

    EMEP

  • GENEL BAŞKAN

    Seyit Aslan

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/11/1996
EMEP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.05
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%74.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.06 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.07
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %97.05
0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %78.38
0 %0 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %82.64
0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %77.89
KEMAL AYDIN 42 %0.03 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %71.91
0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %43.49
İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK 78 %0.06 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %68.36
NEFİZE SELÇUK 198 %0.11 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %73.28
0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %61.26
BARIŞ İPEK 84 %0.11 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %75.56
0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %92.13
0 %0 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %83.82
0 %0 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %77.53
0 %0 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %75.00
0 %0 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %63.44
0 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %90.11
0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %76.74
0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %82.54
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %64.38
0 %0 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %96.93
0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %92.57
FERHAT GÜRKAN 59 %0.05 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %57.43
0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %73.67
0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %66.90
0 %0 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %69.47
0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %80.17
0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %67.70
0 %0 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %70.53
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı