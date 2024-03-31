|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %54.76
|0
|%0
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|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %57.01
|0
|%0
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|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %35.69
|0
|%0
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %82.10
|SADAM ERGÜN
|99
|%0.05
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|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %77.14
|0
|%0
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|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %85.20
|0
|%0
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %31.06
|0
|%0
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|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %80.86
|0
|%0
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|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %90.29
|0
|%0
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|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %56.89
|0
|%0
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %76.95
|0
|%0
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|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %86.64
|0
|%0
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|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %76.31
|0
|%0
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %85.54
|0
|%0
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %92.89
|0
|%0
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|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %69.00
|0
|%0
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|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %74.09
|0
|%0
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|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %62.17
|TURAN YILMAZ
|67
|%0.02
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|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %56.52
|0
|%0
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|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %56.89
|0
|%0
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|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %65.92
|0
|%0
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|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %86.86
|0
|%0
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|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %38.80
|0
|%0
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|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %77.00
|0
|%0
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %79.29
|0
|%0
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %66.99
|0
|%0
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|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %66.67
|0
|%0
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %87.88
|CEMAL ÇOBAN
|17
|%0
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|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %59.02
|0
|%0
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %53.88
|0
|%0
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %94.66
|0
|%0
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|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %52.81
|0
|%0
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|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %52.01
|0
|%0
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|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %77.30
|0
|%0
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|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %72.39
|FEVZİ AYBER
|135
|%0.07
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TUZLA
Açılan Sandık Oranı %78.88
|SALİH AKÇA
|50
|%0.04
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %60.54
|AHMET ERGİN
|206
|%0.08
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ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %71.79
|0
|%0
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %84.85
|İSMAİL YAVUZ
|91
|%0.08
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