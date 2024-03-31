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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:25
EMEP

  • KISALTMA

    EMEP

  • GENEL BAŞKAN

    Seyit Aslan

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/11/1996
EMEP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.05
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%74.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.06
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %54.76
0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %57.01
0 %0 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %35.69
0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %82.10
SADAM ERGÜN 99 %0.05 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %77.14
0 %0 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %85.20
0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %31.06
0 %0 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %80.86
0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %90.29
0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %56.89
0 %0 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %76.95
0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %86.64
0 %0 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %76.31
0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %85.54
0 %0 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %92.89
0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %69.00
0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %74.09
0 %0 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %62.17
TURAN YILMAZ 67 %0.02 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %56.52
0 %0 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %56.89
0 %0 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %65.92
0 %0 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %86.86
0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %38.80
0 %0 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %77.00
0 %0 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %79.29
0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %66.99
0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %87.88
CEMAL ÇOBAN 17 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %59.02
0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %53.88
0 %0 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %94.66
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %52.81
0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %52.01
0 %0 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %77.30
0 %0 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %72.39
FEVZİ AYBER 135 %0.07 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %78.88
SALİH AKÇA 50 %0.04 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %60.54
AHMET ERGİN 206 %0.08 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %71.79
0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %84.85
İSMAİL YAVUZ 91 %0.08 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı