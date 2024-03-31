|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %60.14
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %64.95
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %62.92
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %59.26
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %60.56
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %63.35
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %90.91
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %44.03
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %73.90
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %72.65
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %52.78
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %71.13
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %65.18
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %65.47
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %48.57
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