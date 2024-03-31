60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:25
EMEP

  • KISALTMA

    EMEP

  • GENEL BAŞKAN

    Seyit Aslan

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/11/1996
EMEP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.05
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%74.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.09
Diyarbakır Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %82.94
0 %0 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %85.61
0 %0 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %83.24
0 %0 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %85.42
0 %0 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %47.96
0 %0 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %64.41
0 %0 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %71.34
0 %0 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %59.15
0 %0 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %97.83
0 %0 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %76.37
0 %0 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %78.64
0 %0 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %76.60
0 %0 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %59.62
0 %0 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %85.71
0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %89.58
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı