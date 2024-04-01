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HALİL AYHAN AK PARTİ
DENİZLİ / GÜNEY
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MEHMET ALİ ERAYDIN CHP
DENİZLİ / GÜNEY
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ALAADDİN İSHAK GÜMÜŞ İYİ PARTİ
DENİZLİ / GÜNEY
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RAMAZAN SELEK Yeniden Refah
DENİZLİ / GÜNEY
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SERHAT BEDİR GİDİŞ Zafer Partisi
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DÖNE KIPIR BTP
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ÜMMÜ GÜLSÜM MAKEL YTP
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HASAN TANIŞMA HÜDA PAR
DENİZLİ / GÜNEY
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İBRAHİM KASABA DP
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HÜSEYİN KAZALCI Millet
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ADİLE ABACI DEVA Partisi
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KUDRET KOLBAŞI SAADET
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YALÇIN VARAL VATAN
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