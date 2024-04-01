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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:30
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 522
  • Kazandığı Belde Sayısı 82
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%86.60
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BĞMSZ SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %71.94
%0.06|480
0 0 1/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %95.74
%0.92|910
0 0 0/9 1/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %96.72
%0.02|24
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %96.15
%0.11|53
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.41
%0.15|169
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.00
%0.09|57
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %81.02
%0.02|642
0 0 1/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %82.25
%0.10|1.228
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.52|60
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %74.83
%0.03|157
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %89.53
%0.31|2.223
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.41
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %92.97
%0.54|943
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.62
%0.26|45
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.26|92
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %96.49
%0.15|32
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %83.50
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.05|24
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %83.43
%0.05|749
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %90.35
%0.03|23
0 0 0/12 1/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %90.80
%0.29|112
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %92.97
%0.19|239
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %73.98
%0.09|410
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %91.31
%0.08|553
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.04|44
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %95.37
%0.09|84
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %97.91
%0.04|67
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %77.78
%28.76|16.269
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %91.73
%0|0
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %90.85
%0.05|240
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %93.62
%0.23|1.986
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %97.74
%0.03|20
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.04|11
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %90.95
%0.05|332
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.13|66
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %93.04
%0.08|97
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %89.84
%0.09|7.256
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %89.17
%0.04|1.014
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %87.45
%0.54|2.733
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %96.83
%0.02|9
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.02|22
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %94.87
%0.91|408
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %85.19
%0.53|289
0 0 1/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %84.18
%0.23|1.475
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %91.84
%0.09|44
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %93.10
%0.11|98
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %84.50
%4.00|1.748
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.70
%0.19|131
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %86.44
%0.08|808
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %87.31
%0.08|874
0 0 1/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %88.89
%0.07|86
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %95.32
%1.37|5.045
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %80.15
%0|0
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %90.69
%0.14|472
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %76.69
%0.05|414
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %71.33
%0.08|347
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %83.64
%2.45|971
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %77.11
%0|0
0 0 1/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.10|79
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %92.82
%0.05|194
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %91.26
%0.19|190
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %90.17
%0.08|418
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %83.92
%0.33|2.170
0 0 1/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %88.41
%0|0
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %92.64
%0.90|616
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %98.37
%0.82|245
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
%0.27|101
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %82.96
%0|0
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %88.61
%0.06|345
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %93.71
%0.07|53
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %89.01
%0.17|666
0 0 1/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %81.25
%8.15|1.109
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %98.27
%0|6
0 0 1/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %85.19
%1.67|6.216
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %95.82
%0.05|30
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %84.57
%0.11|41
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
%0|0
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %61.69
%0.30|2.108
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %96.90
%0.03|98
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %87.49
%0.04|147
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %93.54
%0.11|203
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %91.71
%2.00|3.973
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %85.56
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %72.35
%0.10|2.403
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %74.76
%0.83|8.845
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %90.91
%3.05|1.336
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.24
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %69.77
%0.08|364
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %83.84
%0.27|1.741
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %88.47
%0.01|12
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %93.40
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %89.47
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.30|1.745
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %96.40
%0.14|163
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %89.10
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %86.31
%0.56|873
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %88.95
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %76.34
%0.13|1.750
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %89.39
%0.02|47
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %93.61
%1.09|1.205
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %90.02
%0.47|1.293
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %64.64
%0.37|1.497
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %90.33
%0.13|812
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %96.44
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %85.99
%0|0
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %95.01
%0.67|1.914
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %86.01
%1.51|1.496
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %91.00
%0.72|2.257
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %65.18
%0.01|24
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %91.92
%0.08|686
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %84.90
%0.25|589
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %82.31
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %88.75
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %80.97
%0.17|1.072
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.57|573
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %88.40
%0.06|145
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %76.33
%0.06|4.019
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %82.23
%0.14|2.887
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %86.28
%0.82|4.035
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %92.71
%0.06|71
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.30
%2.08|3.048
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %95.93
%0.46|595
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %88.83
%0.90|1.832
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %80.81
%0|0
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %89.86
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %86.39
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %74.87
%1.33|2.332
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.28
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %79.62
%0.35|3.096
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %86.04
%0.10|1.024
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %81.77
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %93.93
%0.12|443
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %72.95
%0.30|1.932
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %89.41
%1.30|4.346
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %69.49
%0.12|858
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %64.01
%0.06|253
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %81.98
%1.17|1.527
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %81.04
%0.18|249
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %92.81
%0.27|524
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %89.41
%0.35|1.404
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %85.86
%0.45|1.110
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %98.31
%0.07|137
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %85.93
%0.45|2.255
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %76.56
%0.16|939
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %85.41
%1.00|7.489
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %87.66
%0.06|79
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %89.50
%0.37|436
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %83.80
%0.54|1.082
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %81.37
%0.60|1.548
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %84.03
%0|27
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %78.35
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %86.80
%1.96|7.507
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %96.90
%13.69|6.440
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %91.53
%0|0
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %83.88
%0.27|954
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %66.46
%0|0
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %78.26
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %82.86
%0.02|49
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı