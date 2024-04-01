BĞMSZ SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %71.94
|
%0.06|480
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %95.74
|
%0.92|910
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %96.72
|
%0.02|24
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %96.15
|
%0.11|53
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.41
|
%0.15|169
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.00
|
%0.09|57
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %81.02
|
%0.02|642
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %82.25
|
%0.10|1.228
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.52|60
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %74.83
|
%0.03|157
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %89.53
|
%0.31|2.223
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.41
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %92.97
|
%0.54|943
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.62
|
%0.26|45
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.26|92
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %96.49
|
%0.15|32
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %83.50
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.05|24
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %83.43
|
%0.05|749
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %90.35
|
%0.03|23
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %90.80
|
%0.29|112
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %92.97
|
%0.19|239
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %73.98
|
%0.09|410
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %91.31
|
%0.08|553
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.04|44
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %95.37
|
%0.09|84
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %97.91
|
%0.04|67
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %77.78
|
%28.76|16.269
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %91.73
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %90.85
|
%0.05|240
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %93.62
|
%0.23|1.986
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %97.74
|
%0.03|20
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.04|11
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %90.95
|
%0.05|332
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.13|66
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %93.04
|
%0.08|97
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %89.84
|
%0.09|7.256
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %89.17
|
%0.04|1.014
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %87.45
|
%0.54|2.733
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %96.83
|
%0.02|9
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.02|22
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %94.87
|
%0.91|408
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %85.19
|
%0.53|289
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %84.18
|
%0.23|1.475
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %91.84
|
%0.09|44
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %93.10
|
%0.11|98
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %84.50
|
%4.00|1.748
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.70
|
%0.19|131
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %86.44
|
%0.08|808
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %87.31
|
%0.08|874
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %88.89
|
%0.07|86
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %95.32
|
%1.37|5.045
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %80.15
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %90.69
|
%0.14|472
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %76.69
|
%0.05|414
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %71.33
|
%0.08|347
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %83.64
|
%2.45|971
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %77.11
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.10|79
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %92.82
|
%0.05|194
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %91.26
|
%0.19|190
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %90.17
|
%0.08|418
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %83.92
|
%0.33|2.170
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %88.41
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %92.64
|
%0.90|616
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %98.37
|
%0.82|245
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
|
%0.27|101
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %82.96
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %88.61
|
%0.06|345
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %93.71
|
%0.07|53
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %89.01
|
%0.17|666
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %81.25
|
%8.15|1.109
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %98.27
|
%0|6
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %85.19
|
%1.67|6.216
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %95.82
|
%0.05|30
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %84.57
|
%0.11|41
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %61.69
|
%0.30|2.108
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %96.90
|
%0.03|98
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %87.49
|
%0.04|147
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %93.54
|
%0.11|203
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %91.71
|
%2.00|3.973
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %85.56
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %72.35
|
%0.10|2.403
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %74.76
|
%0.83|8.845
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %90.91
|
%3.05|1.336
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.24
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %69.77
|
%0.08|364
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %83.84
|
%0.27|1.741
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %88.47
|
%0.01|12
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %93.40
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %89.47
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.30|1.745
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %96.40
|
%0.14|163
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %89.10
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %86.31
|
%0.56|873
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %88.95
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %76.34
|
%0.13|1.750
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %89.39
|
%0.02|47
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %93.61
|
%1.09|1.205
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %90.02
|
%0.47|1.293
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %64.64
|
%0.37|1.497
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %90.33
|
%0.13|812
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %96.44
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %85.99
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %95.01
|
%0.67|1.914
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %86.01
|
%1.51|1.496
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %91.00
|
%0.72|2.257
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %65.18
|
%0.01|24
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %91.92
|
%0.08|686
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %84.90
|
%0.25|589
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %82.31
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %88.75
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %80.97
|
%0.17|1.072
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.57|573
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %88.40
|
%0.06|145
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %76.33
|
%0.06|4.019
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %82.23
|
%0.14|2.887
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %86.28
|
%0.82|4.035
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %92.71
|
%0.06|71
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.30
|
%2.08|3.048
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %95.93
|
%0.46|595
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %88.83
|
%0.90|1.832
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %80.81
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %89.86
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %86.39
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %74.87
|
%1.33|2.332
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.28
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %79.62
|
%0.35|3.096
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %86.04
|
%0.10|1.024
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %81.77
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %93.93
|
%0.12|443
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %72.95
|
%0.30|1.932
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %89.41
|
%1.30|4.346
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %69.49
|
%0.12|858
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %64.01
|
%0.06|253
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %81.98
|
%1.17|1.527
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %81.04
|
%0.18|249
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %92.81
|
%0.27|524
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %89.41
|
%0.35|1.404
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %85.86
|
%0.45|1.110
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %98.31
|
%0.07|137
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %85.93
|
%0.45|2.255
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %76.56
|
%0.16|939
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %85.41
|
%1.00|7.489
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %87.66
|
%0.06|79
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %89.50
|
%0.37|436
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %83.80
|
%0.54|1.082
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %81.37
|
%0.60|1.548
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %84.03
|
%0|27
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %78.35
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %86.80
|
%1.96|7.507
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %96.90
|
%13.69|6.440
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %91.53
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %83.88
|
%0.27|954
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %66.46
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %78.26
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %82.86
|
%0.02|49
|