60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:30
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 522
  • Kazandığı Belde Sayısı 82
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%86.60
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.19 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.45
Osmaniye Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %90.16
0 %0 Detay
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %85.92
522 %1.14 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %91.26
190 %0.19 Detay
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %96.30
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
565 %16.13 Detay
ELLEK
Açılan Sandık Oranı %5.88
0 %0 Detay
MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %38.46
0 %0 Detay
YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %54.55
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı