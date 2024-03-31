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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:15
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.18
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 402
  • Kazandığı Belde Sayısı 52
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%72.47
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.03 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.09
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %46.92
123 %0.18 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %41.71
0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %87.50
3 %0.04 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
14 %0.10 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %49.60
6 %0.01 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %96.88
0 %0 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %75.73
3522 %4.18 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %39.39
0 %0 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %71.00
100 %0.17 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %42.40
29 %0.04 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %48.05
15 %0.02 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %47.55
5377 %8.36 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı