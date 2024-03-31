|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %46.92
|123
|%0.18
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %41.71
|0
|%0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %87.50
|3
|%0.04
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
|14
|%0.10
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
|0
|%0
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %49.60
|6
|%0.01
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %96.88
|0
|%0
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %75.73
|3522
|%4.18
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MUT
Açılan Sandık Oranı %39.39
|0
|%0
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %71.00
|100
|%0.17
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %42.40
|29
|%0.04
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %48.05
|15
|%0.02
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %47.55
|5377
|%8.36
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