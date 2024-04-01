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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:30
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 522
  • Kazandığı Belde Sayısı 82
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%86.60
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.09 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Kilis Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ELBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %91.84
44 %0.09 Detay
MUSABEYLİ
Açılan Sandık Oranı %75.00
0 %0 Detay
POLATELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı