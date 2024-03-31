|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %97.05
|18
|%0.03
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %78.38
|0
|%0
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|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %81.82
|0
|%0
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %76.73
|0
|%0
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %71.30
|0
|%0
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|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
|0
|%0
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %39.18
|24
|%0.02
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %66.03
|265
|%0.15
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|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %72.52
|289
|%1.41
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|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %59.23
|12
|%0.02
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|
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %71.85
|7856
|%36.60
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|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %91.01
|143
|%0.78
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|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %82.52
|86
|%0.13
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|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %77.53
|41
|%0.24
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|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %72.54
|0
|%0
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
|0
|%0
|Detay
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %60.65
|0
|%0
|Detay
|
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %87.99
|62
|%0.10
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|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %74.42
|0
|%0
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|
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %78.57
|0
|%0
|Detay
|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %61.08
|6
|%0.01
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|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %96.93
|0
|%0
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %90.66
|7
|%0.01
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %56.08
|2472
|%11.93
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|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %71.71
|295
|%0.52
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|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %64.79
|123
|%0.53
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %67.37
|5644
|%35.86
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|
TİRE
Açılan Sandık Oranı %78.10
|56
|%0.13
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|
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %61.93
|26
|%0.03
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URLA
Açılan Sandık Oranı %65.79
|0
|%0
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