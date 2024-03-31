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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:15
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.18
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 402
  • Kazandığı Belde Sayısı 52
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%72.47
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.04 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.10
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %97.05
18 %0.03 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %78.38
0 %0 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %81.82
0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %76.73
0 %0 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %71.30
0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %39.18
24 %0.02 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %66.03
265 %0.15 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %72.52
289 %1.41 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %59.23
12 %0.02 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %71.85
7856 %36.60 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %91.01
143 %0.78 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %82.52
86 %0.13 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %77.53
41 %0.24 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %72.54
0 %0 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %60.65
0 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %87.99
62 %0.10 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %74.42
0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %78.57
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %61.08
6 %0.01 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %96.93
0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %90.66
7 %0.01 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %56.08
2472 %11.93 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %71.71
295 %0.52 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %64.79
123 %0.53 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %67.37
5644 %35.86 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %78.10
56 %0.13 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %61.93
26 %0.03 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %65.79
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı