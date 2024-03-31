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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:15
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.18
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 402
  • Kazandığı Belde Sayısı 52
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%72.47
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.08 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.04
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %54.76
7 %0.13 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %56.12
33 %0.03 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %32.10
8 %0.01 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %80.05
0 %0 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %75.86
87 %0.03 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %81.85
38 %0.01 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %29.66
51 %0.13 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %78.13
0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %88.25
77 %0.06 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %54.14
6253 %11.64 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %74.29
173 %0.16 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %84.77
0 %0 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %74.10
136 %0.15 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %84.35
272 %0.21 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %90.86
6 %0.01 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %67.89
0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %72.77
171 %0.10 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %59.76
22 %0.01 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %54.44
42 %0.03 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %51.83
18 %0.02 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %62.23
0 %0 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %84.72
0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %35.63
17 %0.02 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %74.30
41 %0.02 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %77.05
339 %0.15 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %63.86
112 %0.04 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %63.85
838 %0.43 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %86.12
46 %0.01 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %57.53
158 %0.11 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %51.16
7414 %7.19 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %94.66
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %50.52
181 %0.33 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %50.17
9 %0.01 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %74.93
22 %0.02 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %70.38
387 %0.20 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %77.23
161 %0.13 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %58.73
66 %0.03 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %69.00
216 %0.10 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %82.85
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı