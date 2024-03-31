|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %54.76
|7
|%0.13
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %56.12
|33
|%0.03
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|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %32.10
|8
|%0.01
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %80.05
|0
|%0
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %75.86
|87
|%0.03
|Detay
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %81.85
|38
|%0.01
|Detay
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %29.66
|51
|%0.13
|Detay
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %78.13
|0
|%0
|Detay
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %88.25
|77
|%0.06
|Detay
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %54.14
|6253
|%11.64
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %74.29
|173
|%0.16
|Detay
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %84.77
|0
|%0
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %74.10
|136
|%0.15
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %84.35
|272
|%0.21
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %90.86
|6
|%0.01
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|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %67.89
|0
|%0
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|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %72.77
|171
|%0.10
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %59.76
|22
|%0.01
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %54.44
|42
|%0.03
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %51.83
|18
|%0.02
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %62.23
|0
|%0
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %84.72
|0
|%0
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %35.63
|17
|%0.02
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %74.30
|41
|%0.02
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %77.05
|339
|%0.15
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %63.86
|112
|%0.04
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %63.85
|838
|%0.43
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %86.12
|46
|%0.01
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %57.53
|158
|%0.11
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %51.16
|7414
|%7.19
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %94.66
|0
|%0
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %50.52
|181
|%0.33
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %50.17
|9
|%0.01
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %74.93
|22
|%0.02
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %70.38
|387
|%0.20
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %77.23
|161
|%0.13
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %58.73
|66
|%0.03
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %69.00
|216
|%0.10
|Detay
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %82.85
|0
|%0
|Detay