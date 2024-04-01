60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:30
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 522
  • Kazandığı Belde Sayısı 82
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%86.60
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.13 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.57
Iğdır Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAKOYUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
66 %0.13 Detay
TUZLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
HALFELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HOŞHABER
Açılan Sandık Oranı %100.00
188 %12.69 Detay
MELEKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı