|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %53.85
|0
|%0
|Detay
|
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %61.19
|0
|%0
|Detay
|
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %61.67
|0
|%0
|Detay
|
BELEN
Açılan Sandık Oranı %56.79
|0
|%0
|Detay
|
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %59.01
|0
|%0
|Detay
|
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %58.36
|12
|%0.03
|Detay
|
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %87.88
|21
|%0.10
|Detay
|
HASSA
Açılan Sandık Oranı %41.04
|20
|%0.18
|Detay
|
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %70.72
|47
|%0.06
|Detay
|
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %71.84
|66
|%0.18
|Detay
|
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %47.22
|0
|%0
|Detay
|
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %71.13
|103
|%0.61
|Detay
|
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %61.16
|69
|%0.24
|Detay
|
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %59.35
|384
|%1.00
|Detay
|
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %45.71
|0
|%0
|Detay