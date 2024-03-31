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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:15
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.18
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 402
  • Kazandığı Belde Sayısı 52
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%72.47
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.03 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.14
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %53.85
0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %61.19
0 %0 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %61.67
0 %0 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %56.79
0 %0 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %59.01
0 %0 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %58.36
12 %0.03 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %87.88
21 %0.10 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %41.04
20 %0.18 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %70.72
47 %0.06 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %71.84
66 %0.18 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %47.22
0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %71.13
103 %0.61 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %61.16
69 %0.24 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %59.35
384 %1.00 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %45.71
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı