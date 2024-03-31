|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %73.33
|0
|%0
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BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %99.16
|224
|%0.81
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ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %81.82
|0
|%0
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ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %66.67
|3
|%0.43
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DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %58.82
|10
|%0.14
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EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %63.64
|71
|%2.34
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GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %95.45
|0
|%0
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GÜCE
Açılan Sandık Oranı %33.33
|0
|%0
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KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %95.49
|18
|%0.03
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PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %77.27
|0
|%0
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ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|34
|%0.58
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TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %82.22
|0
|%0
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YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %33.33
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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|
DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÖREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
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SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %50.00
|0
|%0
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