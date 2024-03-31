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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:15
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.18
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 402
  • Kazandığı Belde Sayısı 52
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%72.47
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.13 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.05
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
123 %0.66 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %89.51
28 %0.09 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
0 %0 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %82.90
6 %0.01 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %77.14
0 %0 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %91.34
0 %0 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %66.68
0 %0 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %91.21
464 %0.15 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %82.54
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı