|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|123
|%0.66
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %89.51
|28
|%0.09
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
|0
|%0
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %82.90
|6
|%0.01
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %77.14
|0
|%0
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %91.34
|0
|%0
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %66.68
|0
|%0
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %91.21
|464
|%0.15
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %82.54
|0
|%0
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