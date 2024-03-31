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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:15
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.18
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 402
  • Kazandığı Belde Sayısı 52
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%72.47
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.03 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.01
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %88.89
16 %0.26 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %72.41
0 %0 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %58.00
9 %0.18 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %46.15
0 %0 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %91.67
0 %0 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %90.00
0 %0 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %27.12
0 %0 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %58.81
27 %0.02 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %85.51
80 %1.01 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.83
0 %0 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %55.21
9 %0.01 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı