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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:15
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.18
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 402
  • Kazandığı Belde Sayısı 52
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%72.47
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.63
Erzurum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %70.30
0 %0 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %88.57
0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %84.48
0 %0 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %96.55
0 %0 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %93.75
0 %0 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %92.62
0 %0 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %81.36
0 %0 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %96.04
170 %1.66 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %81.13
0 %0 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %96.55
0 %0 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %86.40
0 %0 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %89.36
92 %2.43 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %86.51
0 %0 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %90.53
9 %0.08 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %62.92
0 %0 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %55.68
0 %0 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %79.75
501 %6.84 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %88.89
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı