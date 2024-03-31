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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:15
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.18
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 402
  • Kazandığı Belde Sayısı 52
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%72.47
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.08 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.11
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %79.18
0 %0 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %81.29
0 %0 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %79.33
0 %0 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %75.00
0 %0 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %46.94
154 %1.93 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %59.32
2 %0.03 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %68.47
23 %0.06 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %57.75
0 %0 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %97.83
0 %0 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %75.42
0 %0 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.12
0 %0 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %78.64
0 %0 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %75.53
8 %0.08 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %57.21
1353 %6.51 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %85.28
0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %87.80
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı