|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALACA
Açılan Sandık Oranı %27.66
|37
|%1.33
|Detay
|
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %64.71
|0
|%0
|Detay
|
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %95.65
|14
|%0.12
|Detay
|
KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %20.00
|0
|%0
|Detay
|
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %82.43
|193
|%0.18
|Detay
|
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %72.73
|420
|%24.91
|Detay
|
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %72.00
|17
|%0.14
|Detay
|
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %33.77
|0
|%0
|Detay
|
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %61.54
|0
|%0
|Detay