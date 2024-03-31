|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %65.38
|0
|%0
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BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %75.00
|0
|%0
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BİGA
Açılan Sandık Oranı %83.82
|0
|%0
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BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAN
Açılan Sandık Oranı %77.03
|11
|%0.07
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ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %93.75
|0
|%0
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EZİNE
Açılan Sandık Oranı %94.74
|20
|%0.22
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GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %98.75
|0
|%0
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GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %42.11
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %72.35
|17
|%0.03
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YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %10.00
|0
|%0
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GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
KALKIM
Açılan Sandık Oranı %57.14
|515
|%47.91
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KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %46.99
|0
|%0
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KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %71.43
|719
|%14.69
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TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %40.00
|0
|%0
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UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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