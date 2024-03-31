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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:15
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.18
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 402
  • Kazandığı Belde Sayısı 52
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%72.47
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.03 1
İL GENEL MECLİSİ
%0.01
Çanakkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %65.38
0 %0 Detay
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %75.00
0 %0 Detay
BİGA
Açılan Sandık Oranı %83.82
0 %0 Detay
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %77.03
11 %0.07 Detay
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %93.75
0 %0 Detay
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %94.74
20 %0.22 Detay
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %98.75
0 %0 Detay
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %42.11
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %72.35
17 %0.03 Detay
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %10.00
0 %0 Detay
GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KALKIM BAĞIMSIZ
Açılan Sandık Oranı %57.14
515 %47.91 Detay
KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %46.99
0 %0 Detay
KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %71.43
719 %14.69 Detay
TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %40.00
0 %0 Detay
UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı