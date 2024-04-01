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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 9
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.08 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.15
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İLÇE ADAY OY ORAN
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
229 %0.33 Detay
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
182 %0.36 Detay
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
509 %0.32 Detay
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
87 %0.29 Detay
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
393 %0.76 Detay
KELES
Açılan Sandık Oranı %100.00
147 %1.75 Detay
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
1656 %3.75 Detay
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
26 %0.04 Detay
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100.00
437 %0.14 Detay
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
544 %3.94 Detay
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
110 %0.23 Detay
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
377 %0.08 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
160 %0.05 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı