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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 9
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.37 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.37
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
21421 %19.10 Detay
AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
135 %0.30 Detay
BALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
73 %0.74 Detay
BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
515 %0.53 Detay
BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
20 %0.02 Detay
ERDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
88 %0.43 Detay
GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARESİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
6538 %5.58 Detay
KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
30 %0.21 Detay
MANYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı