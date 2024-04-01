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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 9
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.05 1
İL GENEL MECLİSİ
%0.17
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
7 %0.03 Detay
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
224 %0.11 Detay
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
4 %0.04 Detay
BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
74 %0.39 Detay
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAMLIDERE BAĞIMSIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
4846 %49.56 Detay
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
429 %0.08 Detay
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
222 %0.41 Detay
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
60 %0.07 Detay
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
281 %0.05 Detay
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
1006 %4.57 Detay
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
49 %0.27 Detay
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
168 %0.24 Detay
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
62 %0.32 Detay
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
132 %0.04 Detay
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
329 %0.08 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı