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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 9
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.09 1
İL GENEL MECLİSİ
%0.42
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
49 %0.05 Detay
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
6454 %3.12 Detay
FEKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
4 %0.03 Detay
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
3963 %25.43 Detay
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
53 %0.07 Detay
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAİMBEYLİ BAĞIMSIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
2379 %27.25 Detay
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
147 %0.13 Detay
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
332 %0.09 Detay
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
10 %0.09 Detay
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
253 %0.14 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı