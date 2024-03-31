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SERKAN KOYUNCU AK PARTİ
AFYONKARAHİSAR / EMİRDAĞ
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HÜSEYİN DURAN MHP
AFYONKARAHİSAR / EMİRDAĞ
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BARIŞ CAN CHP
AFYONKARAHİSAR / EMİRDAĞ
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SERDAR DALMIŞ DEM Parti
AFYONKARAHİSAR / EMİRDAĞ
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İZZET YÖRÜK Yeniden Refah
AFYONKARAHİSAR / EMİRDAĞ
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MURATHAN ÇINAR Zafer Partisi
AFYONKARAHİSAR / EMİRDAĞ
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ENES ORUÇ HKP
AFYONKARAHİSAR / EMİRDAĞ
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TANER DEMİRCAN BTP
AFYONKARAHİSAR / EMİRDAĞ
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MASUM ERDEN HÜDA PAR
AFYONKARAHİSAR / EMİRDAĞ
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MEHMET ACAR DP
AFYONKARAHİSAR / EMİRDAĞ
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DOĞAN BULDUK SAADET
AFYONKARAHİSAR / EMİRDAĞ
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KAAN ÇİVRİLLİ BAĞIMSIZ
AFYONKARAHİSAR / EMİRDAĞ