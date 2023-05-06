Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA YOZGAT SORGUN
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
40.727 oy %82.96
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
8.364 oy %17.04
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

57.958

Katılım Oranı

%85.82

Kullanılan Oy

49.738

Geçerli Oy

49.091

Geçersiz Oy

647

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
39.807 oy %79.4
7.613 oy %15.18

YOZGAT SORGUN SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 229
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 49.091
%98.7
Geçersiz Oy 647
%1.3
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
YOZGAT GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %100
%81.21 17.842
%77.44 17.317
%18.79 4.127
%16.89 3.777
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100
%80.5 5.457
%78.39 5.388
%19.5 1.322
%18.55 1.275
BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %100
%63.32 13.516
%60.46 13.107
%36.68 7.828
%33.98 7.366
ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %100
%68.5 1.859
%66.23 1.828
%31.5 855
%28.22 779
ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %100
%68.05 4.501
%65.28 4.346
%31.95 2.113
%30.15 2.007
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %100
%79.47 9.850
%77.28 9.648
%20.53 2.544
%19.45 2.428
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100
%86.87 5.618
%84.03 5.473
%13.13 849
%12.99 846
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%73.81 46.474
%69.28 45.001
%26.19 16.487
%22.76 14.787
SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %100
%89.5 5.461
%86.28 5.042
%10.5 641
%9.5 555
SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100
%83.63 15.448
%79.2 14.822
%16.37 3.023
%14.52 2.718
ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%69.1 6.458
%65.98 6.364
%30.9 2.888
%28.07 2.707
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %100
%82.96 40.727
%79.4 39.807
%17.04 8.364
%15.18 7.613
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %100
%58.81 2.186
%56.38 2.142
%41.19 1.531
%38.59 1.466
YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %100
%70.41 15.527
%66.93 15.344
%29.59 6.526
%26.88 6.161
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 57,904 | Katılım Oranı: %87.92
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %79.439,807 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %15.187,613 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.192,600 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.23116 oy
%100
Seçmen Sayısı: 55,389 | Katılım Oranı: %88.15
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %82.0939,154 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %9.694,623 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %6.83,241 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.12532 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.1993 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1152 oy
%100
Seçmen Sayısı: 54,691 | Katılım Oranı: %79.12
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %75.2332,129 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %24.2510,355 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.52221 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı