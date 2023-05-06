Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA VAN GÜRPINAR
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
6.770 oy %46.61
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
7.755 oy %53.39
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

20.805

Katılım Oranı

%71.45

Kullanılan Oy

14.866

Geçerli Oy

14.525

Geçersiz Oy

341

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
6.372 oy %41.15
8.818 oy %56.95

VAN GÜRPINAR SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 103
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 14.525
%97.71
Geçersiz Oy 341
%2.29
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
VAN GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %100
%60.39 3.540
%57.14 3.327
%39.61 2.322
%39.53 2.302
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100
%22.99 4.341
%19.84 4.005
%77.01 14.544
%76.51 15.442
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %100
%30.1 6.088
%24.9 5.618
%69.9 14.135
%72.73 16.410
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %100
%38.44 3.427
%35.39 3.262
%61.56 5.488
%61.87 5.702
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100
%36.81 23.059
%34.55 22.956
%63.19 39.585
%62.91 41.798
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %100
%46.78 31.225
%42.36 31.401
%53.22 35.518
%55.5 41.144
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %100
%52.99 7.185
%49.85 6.999
%47.01 6.374
%48.19 6.767
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %100
%46.61 6.770
%41.15 6.372
%53.39 7.755
%56.95 8.818
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %100
%38.54 67.369
%36.59 67.493
%61.46 107.413
%61.43 113.307
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100
%35.51 5.944
%30.8 5.831
%64.49 10.796
%67.3 12.740
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %100
%19.59 4.489
%17.65 4.314
%80.41 18.430
%80.16 19.594
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100
%28.3 2.192
%25.28 2.075
%71.7 5.554
%72.86 5.981
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %100
%40.36 27.407
%37.7 27.453
%59.64 40.507
%60.67 44.187
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 20,775 | Katılım Oranı: %77.87
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %56.958,818 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %41.156,372 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %1.36211 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.5484 oy
%100
Seçmen Sayısı: 20,678 | Katılım Oranı: %80.06
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %54.468,657 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %40.736,475 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %3.35532 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %0.7111 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.6299 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1422 oy
%100
Seçmen Sayısı: 20,908 | Katılım Oranı: %80.14
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %67.3511,124 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %31.575,215 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %1.08178 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı