VAN GEVAŞ SEÇİM SONUÇLARI

%100
18.220
%76.31
13.904
13.559
345
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
VAN GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %100
|
%60.39 3.540
%57.14 3.327
|
%39.61 2.322
%39.53 2.302
|
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%22.99 4.341
%19.84 4.005
|
%77.01 14.544
%76.51 15.442
|
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%30.1 6.088
%24.9 5.618
|
%69.9 14.135
%72.73 16.410
|
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%38.44 3.427
%35.39 3.262
|
%61.56 5.488
%61.87 5.702
|
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%36.81 23.059
%34.55 22.956
|
%63.19 39.585
%62.91 41.798
|
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%46.78 31.225
%42.36 31.401
|
%53.22 35.518
%55.5 41.144
|
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%52.99 7.185
%49.85 6.999
|
%47.01 6.374
%48.19 6.767
|
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%46.61 6.770
%41.15 6.372
|
%53.39 7.755
%56.95 8.818
|
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%38.54 67.369
%36.59 67.493
|
%61.46 107.413
%61.43 113.307
|
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%35.51 5.944
%30.8 5.831
|
%64.49 10.796
%67.3 12.740
|
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %100
|
%19.59 4.489
%17.65 4.314
|
%80.41 18.430
%80.16 19.594
|
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100
|
%28.3 2.192
%25.28 2.075
|
%71.7 5.554
%72.86 5.981
|
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%40.36 27.407
%37.7 27.453
|
%59.64 40.507
%60.67 44.187