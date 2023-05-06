Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA TRABZON ÇAYKARA
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
7.150 oy %78.08
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
2.007 oy %21.92
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

11.040

Katılım Oranı

%84.86

Kullanılan Oy

9.369

Geçerli Oy

9.157

Geçersiz Oy

212

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
7.005 oy %75.69
1.848 oy %19.97

TRABZON ÇAYKARA SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 59
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 9.157
%97.74
Geçersiz Oy 212
%2.26
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
TRABZON GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %100
%70.21 58.260
%66.39 56.431
%29.79 24.718
%26.85 22.825
ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100
%85.02 24.958
%81.86 24.585
%14.98 4.396
%13.39 4.022
ARSİN
Açılan Sandık Oranı %100
%82.32 16.324
%79.12 16.125
%17.68 3.505
%16.2 3.302
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100
%47.38 7.051
%43.84 6.679
%52.62 7.831
%49.16 7.489
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100
%73.75 7.817
%69.87 7.549
%26.25 2.782
%24.05 2.599
ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %100
%78.08 7.150
%75.69 7.005
%21.92 2.007
%19.97 1.848
DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100
%84.77 2.333
%82.54 2.269
%15.23 419
%13.82 380
DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100
%67.44 5.935
%64.84 5.790
%32.56 2.866
%30.96 2.764
HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %100
%90.66 5.262
%88.14 5.009
%9.34 542
%9.43 536
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100
%86.98 2.659
%83.13 2.573
%13.02 398
%13.12 406
MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %100
%72.76 12.717
%69.56 12.283
%27.24 4.760
%26.28 4.640
OF
Açılan Sandık Oranı %100
%84.34 24.983
%81.54 24.310
%15.66 4.640
%14.2 4.235
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
%61.17 126.427
%57.69 123.638
%38.83 80.257
%34.83 74.637
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100
%74.9 5.885
%71.3 5.596
%25.1 1.972
%24.79 1.946
SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %100
%76.94 12.813
%73.17 12.409
%23.06 3.840
%21.39 3.628
TONYA
Açılan Sandık Oranı %100
%63.22 5.895
%58.82 5.496
%36.78 3.429
%35.58 3.325
VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %100
%71.01 13.135
%66.67 12.542
%28.99 5.362
%27.28 5.131
YOMRA
Açılan Sandık Oranı %100
%69.86 19.312
%65.87 18.928
%30.14 8.331
%26.87 7.723
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 11,036 | Katılım Oranı: %86.67
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %75.697,005 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %19.971,848 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %3.93364 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.4138 oy
%100
Seçmen Sayısı: 11,059 | Katılım Oranı: %86.07
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %79.037,211 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %13.661,246 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %4.72431 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %2.08190 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.2826 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.2220 oy
%100
Seçmen Sayısı: 11,886 | Katılım Oranı: %72.01
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %81.746,816 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %17.31,443 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.9680 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı