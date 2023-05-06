TOKAT ALMUS SEÇİM SONUÇLARI

%100
15.524
%88.11
13.678
13.494
184
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
TOKAT GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %100
|
%51.61 6.964
%50.19 6.716
|
%48.39 6.530
%46.47 6.218
|
ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%71.55 3.807
%69.34 3.713
|
%28.45 1.514
%26.8 1.435
|
BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%72.06 1.963
%68.88 1.908
|
%27.94 761
%26.71 740
|
ERBAA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%70.71 45.542
%66.92 43.896
|
%29.29 18.867
%26.15 17.154
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%69.04 89.801
%65.66 87.391
|
%30.96 40.268
%28.23 37.571
|
NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%62.89 25.775
%59.79 24.592
|
%37.11 15.212
%34.94 14.370
|
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%81.1 7.383
%77.22 7.113
|
%18.9 1.721
%17.95 1.653
|
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%72.61 13.538
%69.52 12.886
|
%27.39 5.106
%26.49 4.910
|
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %100
|
%86.63 3.643
%83.61 3.540
|
%13.37 562
%12.33 522
|
TURHAL
Açılan Sandık Oranı %100
|
%61.43 32.782
%58.81 31.791
|
%38.57 20.584
%36.81 19.899
|
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%79.82 4.205
%76.63 4.108
|
%20.18 1.063
%18.78 1.007
|
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%53.02 19.844
%50.62 19.226
|
%46.98 17.581
%44.97 17.081