Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA TEKİRDAĞ KAPAKLI
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
45.934 oy %53.96
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
39.189 oy %46.04
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

98.689

Katılım Oranı

%87.04

Kullanılan Oy

85.899

Geçerli Oy

85.123

Geçersiz Oy

776

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
45.682 oy %51.77
36.929 oy %41.85

TEKİRDAĞ KAPAKLI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 270
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 85.123
%99.1
Geçersiz Oy 776
%0.9
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
TEKİRDAĞ GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100
%49.01 60.526
%46.99 60.221
%50.99 62.967
%46.98 60.212
ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %100
%35.51 67.067
%33.99 66.201
%64.49 121.813
%60.55 117.923
ERGENE
Açılan Sandık Oranı %100
%41.31 18.257
%39.69 18.023
%58.69 25.938
%55.14 25.037
HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %100
%40.12 8.672
%38.46 8.451
%59.88 12.942
%57.39 12.609
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %100
%53.96 45.934
%51.77 45.682
%46.04 39.189
%41.85 36.929
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %100
%42.87 15.625
%41.39 15.365
%57.13 20.824
%53.14 19.726
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %100
%36.55 7.431
%35.37 7.380
%63.45 12.901
%60.46 12.617
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %100
%33.32 6.987
%32.32 6.905
%66.68 13.985
%63.28 13.518
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100
%32.95 11.754
%31.76 11.521
%67.05 23.913
%63.44 23.014
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %100
%35.82 8.544
%34.65 8.413
%64.18 15.307
%61.56 14.947
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100
%36.1 51.436
%34.37 50.341
%63.9 91.036
%59.79 87.567
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 98,617 | Katılım Oranı: %90.83
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %51.7745,682 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %41.8536,929 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.975,265 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.42370 oy
%100
Seçmen Sayısı: 77,415 | Katılım Oranı: %88.26
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %53.5635,938 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %35.0923,542 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %5.53,693 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %5.243,517 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.49330 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1279 oy
%100
Seçmen Sayısı: 59,787 | Katılım Oranı: %76.35
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %49.2422,157 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %4520,248 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %5.762,593 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı