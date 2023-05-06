Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA ŞANLIURFA HARRAN
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
37.309 oy %95.35
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
1.821 oy %4.65
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

43.710

Katılım Oranı

%89.86

Kullanılan Oy

39.278

Geçerli Oy

39.130

Geçersiz Oy

148

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
35.560 oy %94.52
1.675 oy %4.45

ŞANLIURFA HARRAN SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 181
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 39.130
%99.62
Geçersiz Oy 148
%0.38
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ŞANLIURFA GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %100
%92.91 46.646
%91.09 45.340
%7.09 3.557
%7.31 3.637
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %100
%58.02 24.069
%54.93 23.866
%41.98 17.418
%42.4 18.423
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %100
%58.85 14.124
%56.68 14.106
%41.15 9.877
%41.92 10.432
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %100
%53.13 21.548
%50.99 21.256
%46.87 19.007
%47.1 19.638
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100
%79.33 121.274
%77.06 122.283
%20.67 31.598
%21.6 34.275
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %100
%42.35 7.897
%38.93 7.299
%57.65 10.750
%58.56 10.978
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %100
%70.67 127.589
%68.57 129.297
%29.33 52.951
%29.35 55.343
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %100
%95.35 37.309
%94.52 35.560
%4.65 1.821
%4.45 1.675
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %100
%57.31 11.372
%52.15 11.097
%42.69 8.470
%46 9.789
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100
%62.25 85.231
%59.71 85.862
%37.75 51.688
%37.08 53.319
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100
%53.71 56.739
%50.28 57.480
%46.29 48.903
%47.88 54.734
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %100
%29.19 12.503
%26.12 11.861
%70.81 30.325
%72.64 32.989
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100
%49.78 43.815
%45.84 41.277
%50.22 44.200
%52.98 47.707
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 43,635 | Katılım Oranı: %87.13
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %94.5235,560 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %4.451,675 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %0.91343 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.1245 oy
%100
Seçmen Sayısı: 37,735 | Katılım Oranı: %93.39
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %96.0833,584 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %2.15750 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %1.22427 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.2588 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.2379 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.0726 oy
%100
Seçmen Sayısı: 33,424 | Katılım Oranı: %89.84
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %92.4227,562 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %6.191,847 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.39414 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı