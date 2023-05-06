Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA ŞANLIURFA HALİLİYE
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
127.589 oy %70.67
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
52.951 oy %29.33
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

227.659

Katılım Oranı

%80.17

Kullanılan Oy

182.524

Geçerli Oy

180.540

Geçersiz Oy

1.984

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
129.297 oy %68.57
55.343 oy %29.35

ŞANLIURFA HALİLİYE SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 705
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 180.540
%98.91
Geçersiz Oy 1.984
%1.09
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ŞANLIURFA GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %100
%92.91 46.646
%91.09 45.340
%7.09 3.557
%7.31 3.637
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %100
%58.02 24.069
%54.93 23.866
%41.98 17.418
%42.4 18.423
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %100
%58.85 14.124
%56.68 14.106
%41.15 9.877
%41.92 10.432
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %100
%53.13 21.548
%50.99 21.256
%46.87 19.007
%47.1 19.638
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100
%79.33 121.274
%77.06 122.283
%20.67 31.598
%21.6 34.275
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %100
%42.35 7.897
%38.93 7.299
%57.65 10.750
%58.56 10.978
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %100
%70.67 127.589
%68.57 129.297
%29.33 52.951
%29.35 55.343
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %100
%95.35 37.309
%94.52 35.560
%4.65 1.821
%4.45 1.675
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %100
%57.31 11.372
%52.15 11.097
%42.69 8.470
%46 9.789
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100
%62.25 85.231
%59.71 85.862
%37.75 51.688
%37.08 53.319
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100
%53.71 56.739
%50.28 57.480
%46.29 48.903
%47.88 54.734
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %100
%29.19 12.503
%26.12 11.861
%70.81 30.325
%72.64 32.989
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100
%49.78 43.815
%45.84 41.277
%50.22 44.200
%52.98 47.707
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 227,406 | Katılım Oranı: %84.53
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %68.57129,297 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %29.3555,343 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %1.823,431 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.26495 oy
%100
Seçmen Sayısı: 209,478 | Katılım Oranı: %83.81
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %71.76123,703 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %15.0325,909 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %10.4818,061 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %1.582,726 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.061,825 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1170 oy
%100
Seçmen Sayısı: 190,993 | Katılım Oranı: %73.64
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %75.97105,558 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %15.9322,128 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %8.111,258 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı