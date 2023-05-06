ŞANLIURFA BİRECİK SEÇİM SONUÇLARI

%100
56.850
%73.87
41.997
41.487
510
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
ŞANLIURFA GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%92.91 46.646
%91.09 45.340
|
%7.09 3.557
%7.31 3.637
|
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%58.02 24.069
%54.93 23.866
|
%41.98 17.418
%42.4 18.423
|
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%58.85 14.124
%56.68 14.106
|
%41.15 9.877
%41.92 10.432
|
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%53.13 21.548
%50.99 21.256
|
%46.87 19.007
%47.1 19.638
|
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%79.33 121.274
%77.06 122.283
|
%20.67 31.598
%21.6 34.275
|
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%42.35 7.897
%38.93 7.299
|
%57.65 10.750
%58.56 10.978
|
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%70.67 127.589
%68.57 129.297
|
%29.33 52.951
%29.35 55.343
|
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%95.35 37.309
%94.52 35.560
|
%4.65 1.821
%4.45 1.675
|
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%57.31 11.372
%52.15 11.097
|
%42.69 8.470
%46 9.789
|
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%62.25 85.231
%59.71 85.862
|
%37.75 51.688
%37.08 53.319
|
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%53.71 56.739
%50.28 57.480
|
%46.29 48.903
%47.88 54.734
|
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%29.19 12.503
%26.12 11.861
|
%70.81 30.325
%72.64 32.989
|
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%49.78 43.815
%45.84 41.277
|
%50.22 44.200
%52.98 47.707