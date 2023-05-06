Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA ORDU PERŞEMBE
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
11.540 oy %54.26
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
9.728 oy %45.74
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

25.564

Katılım Oranı

%84.62

Kullanılan Oy

21.631

Geçerli Oy

21.268

Geçersiz Oy

363

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
11.114 oy %51.38
9.582 oy %44.3

ORDU PERŞEMBE SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 111
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 21.268
%98.32
Geçersiz Oy 363
%1.68
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ORDU GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %100
%79.42 10.904
%75.44 10.306
%20.58 2.826
%19.57 2.673
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %100
%53.12 78.742
%50.43 77.523
%46.88 69.499
%43.12 66.286
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %100
%77.72 9.854
%74.39 9.335
%22.28 2.825
%21.02 2.638
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %100
%74.27 4.327
%71.66 4.287
%25.73 1.499
%25.11 1.502
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %100
%88.06 7.606
%85.81 7.521
%11.94 1.031
%11.12 975
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100
%83.95 6.335
%80.39 6.294
%16.05 1.211
%15 1.174
FATSA
Açılan Sandık Oranı %100
%63.19 50.252
%60.39 49.321
%36.81 29.269
%33.96 27.738
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %100
%66.31 10.934
%62.64 10.529
%33.69 5.554
%32.99 5.545
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %100
%53.71 3.444
%51.06 3.334
%46.29 2.968
%44.89 2.931
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %100
%52.62 4.856
%50.82 4.735
%47.38 4.372
%46.51 4.333
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %100
%77.89 7.002
%74.56 6.792
%22.11 1.988
%21.28 1.939
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %100
%73.69 3.778
%69.84 3.622
%26.31 1.349
%25.65 1.330
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100
%76.43 5.287
%72.64 5.017
%23.57 1.630
%22.56 1.558
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %100
%84.21 14.360
%80.54 13.888
%15.79 2.693
%15.4 2.656
KUMRU
Açılan Sandık Oranı %100
%86.71 15.598
%83.73 15.362
%13.29 2.391
%12.56 2.304
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100
%70.38 5.962
%68.12 5.637
%29.62 2.509
%28.81 2.384
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %100
%54.26 11.540
%51.38 11.114
%45.74 9.728
%44.3 9.582
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100
%65.51 8.413
%62.37 8.143
%34.49 4.429
%33.64 4.392
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %100
%72.58 60.926
%69.31 59.742
%27.42 23.015
%24.61 21.208
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 25,699 | Katılım Oranı: %87.18
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %51.3811,114 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %44.39,582 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %3.66791 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.66142 oy
%100
Seçmen Sayısı: 25,961 | Katılım Oranı: %86.09
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %50.1710,761 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %37.087,953 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %11.522,471 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.48104 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.3882 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.3779 oy
%100
Seçmen Sayısı: 26,280 | Katılım Oranı: %71.65
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %54.9410,134 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %43.568,035 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.49275 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı